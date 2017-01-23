Амон и Вальс лидируют в первом туре праймериз социалистов во Франции

По предварительным данным, Амон набрал 35,21% голосов, Вальс - 31,56%. На третьем месте - экс-министр экономики Арно Монтебур, за которого проголосовали около 18% избирателей, пишет Би-Би-Си.

Лидер социалистов и действующий президент Франции Франсуа Олланд решил не участвовать в предвыборной кампании.

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Второй тур предварительных выборов пройдет 29 января, по его итогам будет определен кандидат в президенты Франции от Социалистической партии на выборах 2017 года.

Согласно последним данным соцопросов, ни у одного из потенциальных кандидатов-социалистов нет больших шансов достичь финального раунда президентских выборов.