У берегов Малайзии пропало судно с китайскими туристами

09:37, 29 января 2017
Мир
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Близ побережья острова Борнео пропало пассажирское судно, на борту которого находился 31 человек.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство морской безопасности Малайзии, из 31 человека 28  - китайские туристы.

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Согласно сообщению, 28 января судно покинуло порт Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах) около 9 утра по местному времени и направилось к популярному среди туристов острову Хуаньтань.

В 9:50 сообщили о его исчезновении, так как судно не прибыло к острову. В поисках участвует восемь судов и два самолета.

В тоже время отмечается, что препятствует плохая погода.

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Теги: #туристы#Малайзия#судно