У берегов Малайзии пропало судно с китайскими туристами
09:37, 29 января 2017Мир
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Близ побережья острова Борнео пропало пассажирское судно, на борту которого находился 31 человек.
Фотоиллюстрация / REUTERS
Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство морской безопасности Малайзии, из 31 человека 28 - китайские туристы.
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Согласно сообщению, 28 января судно покинуло порт Кота-Кинабалу (административный центр штата Сабах) около 9 утра по местному времени и направилось к популярному среди туристов острову Хуаньтань.
В 9:50 сообщили о его исчезновении, так как судно не прибыло к острову. В поисках участвует восемь судов и два самолета.
В тоже время отмечается, что препятствует плохая погода.
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