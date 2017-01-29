Спустя 20 лет после гибели принцессы Дианы в Лондоне появится ее скульптура

Об этом сообщается в официальном аккаунте королевской семьи в Facebook.

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Статую возведут в летнем саду на территории Кенсингтонского дворца. Будущий автор скульптуры пока не определен, его выберет специальный комитет из 6 человек.

"Прошло 20 лет с момента смерти нашей матери, и теперь пришло время признать ее позитивное влияние на Великобританию и окружающий мир и почтить ее память скульптурой. Мы надеемся, что статуя поможет всем гостям Кенсингтонского дворца задуматься о ее жизни и наследии", - отметил принц Гарри.

Работа над скульптурой начнется в ближайшее время. Когда она будет представлена публике, пока неизвестно, но в королевской семье рассчитывают, что это произойдет до конца 2017 года.

Напомним, принцесса Диана, бывшая жена принца Чарльза, погибла в возрасте 36 лет, в автокатастрофе, когда "Мерседес", в котором она ехала вместе с другом Доди аль-Файедом, на огромной скорости врезался в опору моста.