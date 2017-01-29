Британия поможет Турции разрабатывать реактивные истребители - ВВС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о расширении сотрудничества, сообщает Русская служба ВВС.

После переговоров двух лидеров было объявлено о заключении сделки размером около 125 млн долларов, суть которой в том, что Британия поможет Турции в разработке военных реактивных истребителей.

"Тереза Мэй сказала, что Британия и Турция создадут совместную рабочую группу для подготовки почвы по развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС", - отмечает издание.

В своюю очередь президент Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить торговый оборот с Великобританией с 15,6 млрд до 20 млрд долларов в год.