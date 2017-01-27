Трамп после встречи с Мэй заявил, что говорить об отмене санкций против РФ еще рано

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезой Мэй в Белом Доме. Трансляция брифинга проходила на телеканале CBS News.

"Мы посмотрим, что произойдет, поскольку говорить о санкциях очень рано, но мы рассчитываем в идеале иметь хорошие отношения со всеми странами. Это не обязательно произойдет. К сожалению, вероятно, не произойдет со многими странами", - подчеркнул Трамп.

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Также он сказал, "но если мы сможем иметь хорошие отношения с Россией и с Китаем, и со всеми странами - я это полностью поддерживаю. Это будет большим достижением".

"Нет гарантий, но это будет позитивом, а не негативом", - отметил президент США.

Мэй заявила, что санкции против Российской Федерации, введенные из-за ее агрессии в Украине, должны сохраняться до полного выполнения Минских соглашений.

"Что касается обеспокоенности Соединенного Королевства относительно санкций против России в связи с Украиной, мы были очень четкими - мы хотим видеть полную реализацию Минского соглашения. Мы считаем, что санкции должны продолжаться, пока мы не увидим, что Минское соглашение полностью выполнено", - подчеркнула британский премьер.

В этой связи она отметила, что Британия продолжает высказывать эту позицию в рамках Европейского Союза.