Поможет ли общий “враг” выйти России из кризиса?

Кризис в России может больно ударить по нынешней власти, которая стала популярной в народе на пике нефтегазовых цен. Давно проверенным способом отвлечения внимания от насущных проблем там служит поиск общего “врага” – внутреннего или внешнего, – который мешает народу хорошо жить. Во время кризисных явлений, катаклизмов это может стать веским объединительным фактором, который будет сдерживать страну от глубоких социальных потрясений. Поможет ли такая кампания выйти российской власти из кризиса? Может ли таким объектом для российской власти быть Украина? Эти вопросы мы адресовали российским экспертам и политикам.

Виктор Шендерович, сатирик, журналист : РОССИЯ СЕЙЧАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВЫДУМЫВАЕТ НОВЫХ ВРАГОВ Ничего нового в этом нет. Внешние враги для того и придумываются, чтобы отвлекать народ от внутренних проблем. Чем сегодня и занимается Российская администрация.

Раньше, до Грузии и Украины, у нас была Эстония главным врагом.

То, что Россия сейчас выдумывает новых врагов, – действительно так. Но я не думаю, что это связано непосредственно с кризисом. Это имело место также и до кризиса. И, кстати, этот метод прекрасно работал.

А вопрос – поможет ли это России? – считайте шуткой.

Борис Немцов, Союз правых сил, экс-вице-премьер РФ: ПУТИНИЗМ – ЭТО ДОРОГАЯ НЕФТЬ, НЕФТЬ ДЕШЕВЕЕТ, И ПУТИНИЗМ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ О такой кампании мне известно давно. Она ведется с момента, когда Путин стал президентом.

Знаете, есть такая известна история о танцоре: плохому танцору всегда что-то мешает.

Вот Путину все время что-то мешает. До сих пор он с утра до вечера рассказывал, какие негодяи американцы, закатывал истерику на эту тему. Мол, из-за них все стало плохо, он ни в чем не виноват, это американцы-негодяи все так подстроили.

Народ слушал-слушал, потом это все ему осточертело, и в конце концов перестал ему верить.

Теперь нужно искать других врагов. В принципе полностью под врага подпадают сверхдержава Эстония, сверхдержава Грузия и сверхдержава Украина.

Это в русле той политики, которую он проводил долгие годы. Но теперь это не поможет, потому что народу все равно. Народ понимает, что за инфляцию, безработицу несет ответственность не Саакашвили и не Ющенко с Тимошенко, а Путин. Потому впервые за последние выходные прошли акции протеста по всей стране с требованием отставки Путина. Эти акции также были посвящены проблеме повышения пошлины на иномарки и дорогого бензина. Все только начинается.

Путин, безусловно, будет искать врагов, потому что оппозицию в стране он уничтожил.

Но это ему не поможет. Во всем мире за социально-экономическую политику отвечает правительство, поэтому ему не отвертеться.

В связи с кризисом население сейчас просто перестало доверять Путину. Пока большинство граждан еще не осознали масштабы кризиса, поэтому все еще впереди.

Продолжается ползучая девальвация рубля, Путин уже выбросил 124 миллиарда долларов в поддержку этого нереалистичного курса, огромные золотовалютные резервы тают на глазах, из 600 миллиардов осталось 430. Он раздает деньги олигархам – Дерипаске, Богданчикову, Газпрому и так далеее. Это очень сильно раздражает народ.

Настоящие масштабы кризиса понимают пока еще люди, живущие в Магнитогорске, Череповце, где остановлены доменные печи и люди остались без работы. Кризис, конечно, понимает элита, но плохо его понимают рядовые граждане.

Путин с Медведевым спешили протолкнуть поправку об увеличении президентского срока, пока народ находился в нефтяной спячке, не очухался и не осознал кризисы. Если бы сегодня те поправки принимали, то было бы уже больше проблем.

Путин создал очень дорогое, коррумпированное и настолько неэффективное государство, что ему уже 70 долларов за баррель нефти мало, а когда цена 40 и ниже, то это вообще катастрофа для него. То есть хорошо быть популярным, когда нефть стоит 100, и трудно быть популярным, когда она стоит 10. Когда я работал в правительстве министром топлива и энергетики, нефть стоила 10. Тогда мне казалось, если она будет стоить 35, то мы в России будем жить, как в Кувейте.

То есть они создали такое государство, единственный шанс которого выжить – дорогая нефть. Путинизм – это и есть дорогая нефть. Нефть дешевеет и, соответственно, путинизм заканчивается.

Я вас заверяю, что в 2009 году рост социального недовольства будет повсюду, разочарование в режиме будет также.

Вы можете расслабиться. Большими врагами, чем вы являетесь сейчас, вы не станете. Людям наплевать на это, потому что никто не верит, что из-за Украины им не платят пенсию или растут цены. То есть на этой пропаганде они долго не продержатся.

Евгений Минченко, директор Института международной экспертизы, вице-президент Российской ассоциации связей с общественностью (РАСО): НЕ ВИЖУ ДАЖЕ НАМЕКОВ, ЧТО ИЗ УКРАИНЫ ХОТЯТ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕГО ВРАГА, ЧЕМ ОНА ЕСТЬ Это полный маразм. Думаю, это какая-то ложная информация.

С Грузией сейчас, благодаря европейским посредникам, ситуация заморожена. Если Саакашвили будет делать какие-то очередные глупости, то это уже не зависит от России.

Что же касается Украины, то я хотел бы обратить ваше внимание на очень корректный сегодняшний тон российских переговорщиков, несмотря на то, что не известно куда делись деньги у сверхприбыльного Нефтегаза. Украина не платит за газ, но Газпром любым способом пытается находить компромиссные варианты. То есть я не вижу даже каких-то намеков, что из Украины хотят сделать большего врага, чем она есть.

По России кризис пока серьезно не ударил. Да, происходят сокращения, отправляют людей в отпуска, особенно на металлургических предприятиях. Но это начало происходить буквально вот-вот. Нет паники на финансовом рынке, нет ограничений на снятие депозитов, как это имеет место в Украине. Удалось успокоить население относительно обеспечения государством их вкладов, также нет резких скачков национальной валюты. Конечно, доллар медленно растет, но действительно медленно.

Главная проблема – сокращение производства, но правительство повысило выплаты по безработице. Ведется активная работа по созданию альтернативных рабочих мест.

Приближается Новый год, и люди, даже и уволенные, готовятся к празднику, стараются не думать, что будет дальше. Думаю, ощутимое ухудшение самочувствия произойдет в феврале.

Сергей Михеев, заместитель генерального директора Центра политических технологий: НИКАКАЯ УКРАИНА И ГРУЗИЯ НЕ ОТВЛЕКУТ ВНИМАНИЕ РОССИЯН ОТ ТОГО, ЧТО НЕЧЕГО ЕСТЬ Антиукраинская, антигрузинская, а также антинатовская кампания ведется уже около трех лет. И кризис ее никак ни не усилил, ни ослабил.

По большому счету пик этой кампании пришелся на лето, когда вспыхнула война в Южной Осетии – тогда еще и речи не было о кризисе.

Я как эксперт, участник всех этих процессов, не вижу какого-то радикального усиления этой темы.

Тем более что российское общество выросло из тех коротких штанишек начала 90-х годов.

Если людей массово будут увольнять с работы, то никакая Украина и Грузия их внимание не отвлекут от того, что нечего есть.

Поэтому если такая кампания и будет проводиться, то они рассчитывать на какой-то положительный результат для себя не смогут.

Опрашивала Ксеня Лесив