Премьер Великобритании: в отношениях с РФ Трампу следует придерживаться правила "доверяй, но проверяй"
Президенту США Дональду Трампу следует действовать в отношениях с Россией по принципу бывшего главы Штатов Рональда Рейгана, который в рамках этого вопроса придерживался правила "доверяй, но проверяй".
Об этом в ходе своего визита в США на заседании Республиканской партии в Филадельфии заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет The Independent.
"Когда речь идет о России, следует помнить пример президента Рейгана, который во время переговоров с советским лидером Михаилом Горбачевым действовал по пословице "Доверяй, но проверяй", - отметила она.
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Также, Мэй призвала США и Великобританию взаимодействовать с Кремлем "с позиции силы". В случае неудачи стран она также предупредила о возможном "затмении Запада".
"Что касается президента Путина, мой совет - сотрудничать, но быть настороже", - сказала Мэй.
Ранее УНИАН сообщал, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 27 января примет с визитом премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезу Мэй.