Верховный суд Греции отказался экстрадировать бежавших из Турции солдат

Ранее, 6 декабря 2016 года афинский суд принял решение об экстрадиции трех солдат в Турцию, однако, как сообщает турецкое издание Hurriet Daily News, они заявили о намерении обжаловать это решение. В итоге суд отказал в экстрадиции, передает РБК.

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В сентябре 2016 года греческий суд отказал в предоставлении политического убежища трем из восьми солдат. Позднее суд отказал в экстрадиции пяти оставшимся солдатам в связи с тем, что их жизни в Турции может грозить опасность. В то же время МИД Турции неоднократно выступал с требованием вернуть всех дезертиров в Турцию.

В середине июля 2016 года, после неудачной попытки военного переворота в Турции, три майора, три капитана и два сержанта турецкой армии сбежали из Турции на вертолете в греческий город Александруполис. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу потребовал от греческой стороны выдачи беглецов. Власти Греции заключили турецких военных под стражу, расценив их действия как «незаконный въезд».

Турецкое правительство 8 января получило право лишать гражданства всех участников июльского военного мятежа, скрывающихся за рубежом и отказывающихся предстать перед судом. Подобные полномочия правительство получило в связи с продолжающимся в стране режимом чрезвычайного положения.