"Смерть путинской России": экс-агент КГБ назвал шаги Трампа, которые ударят по России

Об этом в интервью "ГОРДОН" заявил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, больше 20 лет назад эмигрировавший в США и ставший там аналитиком бизнес-разведки.

Он назвал три шага Трампа на посту президента США, которые не принесут пользу Российской Федерации:

1) Увеличение производства и экспорта сланцевой нефти и газа в целях достижения полной энергетической независимости США.

"Этот проект он уже запустил. Понимаете, как это скажется на мировых ценах на нефть и газ?" - задался вопросом бывший КГБ-шник.

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2) "Плохой" Обама только обещал укрепить систему противоракетной обороны в Европе. "Хороший" (для Кремля) Трамп это сделает", - отметил Швец.

3) "Плохой" Обама сокращал вооруженные силы США. "Хороший" Трамп их увеличит. Это касается флота, авиации, ядерной триады.

"При этом надо помнить, что уже сейчас военный бюджет США примерно в 10 раз больше российского, а в области обычных вооружений США опережают РФ на целое поколение, если не больше", - отметил бывший советский разведчик.

"Вот эти три пункта – это смерть путинской России. С избранием Трампа из Кремля непрерывно слышатся заклинания: нужно садиться и договариваться. Договариваться о чем? Что России нужно от США – мне понятно: отмена санкций, длинные деньги на инвестиции, новейшие технологии. Но что Москва может предложить Вашингтону в обмен?"- подытожил он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп вряд ли встретятся в ближайшие недели.