В России усомнились в возможности встречи Путина и Трампа в ближайшее время

Об этом в интервью ВВС заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Организация встречи президентов России и США Путина и Трампа займет месяцы, а не недели, добавил он.

"Это не будут предстоящие недели, давайте надеяться на лучшее, на то, что эта встреча состоится в ближайшие месяцы", - заметил Песков.

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При этом Песков отметил, что с российской стороны готовность к такой встрече есть. "Я не сомневаюсь, что Путин будет готов к этому (встрече - Ред.)", - сказал он.

Песков отметил, что на настоящий момент нет никакой ясности по поводу места или времени возможной встречи.

При этом он не исключил, что эта тема может быть поднята во время телефонного разговора между двумя лидерами, который должен состояться после прошедшей накануне инаугурации Трампа.

Как сообщал УНИАН, 20 января Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.