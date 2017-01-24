После инаугурации Трампа Израиль принял уже второе решение о строительстве поселений

Это уже второе решение о строительстве домов на оккупированных палестинских территориях с момента инаугурации Трампа, пишет Русская служба Би-би-си.

Согласно заявлению ведомства, проект строительства одобрили министр обороны Авигдор Либерман и премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Большая часть домов будет построена в уже действующих поселениях. Около 100 домов будут построены в поселении Бейт-Эль, которое, по данным израильских СМИ, получило финансирование от семьи зятя президента США Джареда Кушнера.

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В воскресенье Израиль одобрил строительство 566 домов и квартир в трех еврейских кварталах в Восточном Иерусалиме.

Как сообщали СМИ, этот проект обсуждался ранее, но был снят с повестки дня мэрии Иерусалима в декабре по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который хотел избежать дополнительной критики со стороны президента США Барака Обамы.

Решение возродить проект строительства было объявлено через два дня после инаугурации Дональда Трампа.

Правые партии в Израиле надеются, что новый американский президент будет с большим пониманием относиться к строительству поселений на оккупированных палестинских территориях.

Президент США Дональд Трамп уже пообещал Израилю защищать его интересы, после того как в конце прошлого года уходящая администрация США впервые отказалась накладывать вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую строительство поселений.

Тогда Нетаньяху заявил, что намерен работать вместе с Трампом, чтобы отменить действие резолюции ООН.

Около 500 тысяч евреев живут в 140 поселениях, построенных после израильской оккупации 1967 года Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима.

Поселения считаются незаконными в соответствии с нормами международного права, хотя Израиль оспаривает это.