"Мы дорожим нашими отношениями": Песков прокомментировал китайские ракеты на границе с РФ

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Китай является нашим союзником, стратегическим союзником, нашим партнером – в политическом и торгово-экономическом плане. Мы дорожим нашими отношениями. Безусловно, какие-либо действия в плане развития Вооруженных сил Китая, если эта информация соответствует действительности, по крайней мере военное строительство в Китае, не воспринимаем как угрозу для нашей страны», - сказал Песков.

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Песков также заявил, что Китай "является нашим стратегическим союзником, нашим партнером и в политическом, и в торгово-экономическом плане". "Мы дорожим нашими отношениями", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ Тайваня и Гонконга, Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в провинции Хэйлунцзян на границе с Российской Федерацией.