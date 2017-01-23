"Провал с испытаниями": Британия решила объяснить сокрытие неудачного запуска баллистической ракеты

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Times, которая в воскресенье обнародовала информацию о сокрытии правительством неудачного запуска.

Издание отмечает, что инцидент произошел, когда Дэвид Кэмерон был премьером, но через месяц, когда кабинет уже возглавила Тереза Мэй, она не рассказала депутатам о провале испытаний и рекомендовала для утверждения программу Trident стоимостью 40 млрд фунтов.

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По сообщению ВВС, лейбористы и Шотландская национальная партия призывают правительство дать полное объяснение депутатам о причинах провала испытаний.

Теневой министр обороны призывает премьер-министра предоставить "полное объяснение" депутатам позже.

Между тем первый министр Шотландыи Никола Стерджен, давний противник программы Trident, назвала инцидент с испытанием "чрезвычайно серьезной проблемой".

Справка. Trident - американская трехступенчатая баллистическая ракета, предназначенная для запуска с атомных подводных лодок.