"Подруга Путина" Ле Пен назвала 2016-й "годом англосаксонского пробуждения"
Французский лидер крайне правых Марин Ле Пен призвала европейских избирателей последовать примеру американцев и англичан и "проснуться" в 2017 году, вытеснив на выборах в этом году традиционные партии.
Об этом сообщает Reuters.
Ле Пен считает, что ее сторонники, придерживающиеся евроскептических взглядов, могут запустить "эффект домино" в Европе.
На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, Ле Пен завила, что "2016 год «был годом англосаксонского пробуждения».
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Как сообщал УНИАН, 3 января Ле Пен заявила, что не считает аннексию Крыма Россией незаконной. «Я абсолютно не считаю, что аннексия была незаконной: был референдум, жители Крыма пожелали присоединиться к России», - сказала она в интервью BFMTV.
МИД Украины выразил возмущение в связи с высказыванием Ле Пен. В Службе безопасности Украины не исключили установление для Ле Пен запрета на въезд в Украину из-за ее заявления по Крыму. Позже в СБУ заявили, что направили в МИД письмо для согласования запрета на въезд в Украину французского политика.