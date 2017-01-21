В Кремле назвали сложным вопросом отвод "Искандеров" от европейских границ

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью британскому телеканалу ВВС, передает ТАСС.

"Это очень сложный вопрос. Вы не может просто отвести эти ракеты из Калининграда, не зная, что планы создания целой антироссийской ракетной системы на европейском континенте будут отменены", - сказал он.

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В Минобороны РФ в прошлом году подтвердили сообщения о передислокации мобильных ракетных комплексов "Искандер-М" в Калининградскую область. При этом официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что переброска осуществляется в рамках регулярных проверок возможностей отечественных ракетных войск.

После появления информации о передислокации "Искандеров" в Калининградскую область представители стран Балтии выступили с утверждениями, что такие действия РФ обострят ситуацию, и расценили их как неадекватную ответ на то, что делает НАТО.