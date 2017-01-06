Россия разместила в Сирии ракетные комплексы "Искандер" - СМИ (снимки)

Грузовики с ракетами ранее были укрыты от спутникового наблюдения, передает Ynet.

Однако, как предполагается, сильные дожди, обрушившиеся на Латакию, размыли укрытия и вынудили российских военных передислоцировать ракеты.

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По классификации США и НАТО, эти комплексы - SS-26 Stone - мощное оружие, уничтожающее средства ПВО и ПРО противника, а также объекты на расстоянии до 400-500 километров.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").