В России для Путина построят эксклюзивную клинику - Reuters

Об этом свидетельствуют документы и рассказы ознакомленных с проектом источников в медобласти, передает Reuters.

Планируется возвести трехэтажное здание в пригороде Москвы на территории бывшей "кремлевской" Центральной клинической больницы.

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Отмечается, что рассчитана она будет на 10 госпитализированных, среди которых могут быть президент РФ, премьер-министр и другие высокопоставленные чиновники.

В клинике, строительство которой обойдется в 2,9 млрд рублей ($48 млн), будут VIP-палаты, бассейн и помещение, где пациенты могут проводить встречи с помощниками.

В письменном ответе на запрос Reuters департамент управления имуществом Кремля подтвердил, что клиника строится, но утверждает, что она будет рассчитана на сотни чиновников.