Армии пяти стран в любую минуту могут начать военное вторжение в Гамбию

Армии сразу пяти африканских стран могут вторгнуться в Гамбию, экстренно эвакуируют туристов, сообщает Associated Press.

Союзники перебрасывают военных в Сенегал, а власти Нигерии пообещали поддержать вторжение с воздуха.

Читайте такжеПрезидент Гамбии за два дня до инаугурации нового главы государства объявил чрезвычайное положение

У границ Гамбии могут находиться уже десятки тысяч военных и бронетехника. В свою очередь, численность вооруженных сил Гамбии всего 2,5 тысячи человек, и не факт, что все военные однозначно поддержат президента, засидевшегося в своем кресле.

Британский туристический оператор Thomas Cook начал эвакуацию из Гамбии около тысячи отдыхающих.

Джамме объявил режим ЧП за сутки до истечения своих полномочий главы государства.

Режим ЧП будет действовать 90 дней. Джамме заявил, что режим ЧП вводится, чтобы не допустить вакуума власти, пока суд рассматривает его петицию относительно итогов выборов.

Проигравший выборы 19 января должен передать свои полномочия избранному президенту Адаме Барроу, который набрал на выборах 45,5% голосов. Джамме получил 36,7%. Однако в конце декабря Джамме заявил, что не признает результаты выборов и отказался уходить в отставку.

Избранный президент Гамбии примет присягу в Сенегале.

Ранее стало известно, что Нигерия и другие страны Западной Африки готовят объединенную группировку, которая может войти в Гамбию, если Джамме не уйдет с поста.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря. Право принимать участие в голосовании имели около 890 тыс. избирателей. За пост главы государства боролись действующий президент Яйя Джамме, кандидат от главной оппозиционной структуры - Объединенная демократическая партия - Адама Барроу и лидер оппозиционной партии "Демократический конгресс Гамбии" Мамма Канде.