CNN напомнил, как Трамп называл Россию наибольшей проблемой США и хотел введения санкций

Комментарии Трампа двухлетней давности выявляют резкий контраст по сравнению с дружественной риторикой, выбранной им после вступления в избирательную кампанию, пишет Украинская правда со ссылкой на CNN.

Читайте такжеОлланд ответил на критику Трампа: ЕС не нуждается во внешних советниках

Так в интервью NBC и Fox News в марте 2014 года, вскоре после аннексии Крыма Россией, Трамп высказался за введение санкций, чтобы нанести экономический ущерб России и согласился с другим экс-кандидатом в президенты США Миттом Ромни, который назвал Россию "геополитическим врагом США номер один".

"Митт был прав когда сказал, что Россия - наша самая большая проблема", - заявлял Трамп.

Он отметил тогда, что некоторые медиа высмеяли Ромни за эти слова.

"Они смеялись. А оказалось, что он был абсолютно прав. Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и буквально везде ... Нас выкинули отовсюду", - сказал тогда Трамп.

Трамп заявлял, что США могли бы применить экономические меры в ущерб России.

"Есть много вещей, которые мы могли бы сделать. Россия не сильная в экономическом плане, и мы могли бы сделать много разных вещей, если бы хотели", - сказал он Fox News 24 марта 2014 года.

В другом интервью телеканалу NBC, которое состоялось 14 марта 2014 года, Трамп пошел дальше и прямо заявил, что США обязательно должны ввести санкции против России.

"Мы определенно должны ввести санкции ... Мы должны показать силу. Путин перехватил инициативу у Обамы, перехватил у нас и делал это долгое время", - сказал Трамп.

Как пишет CNN, в переходной команде Трампа отказались комментировать эту ситуацию.