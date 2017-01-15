У берегов Ливии затонуло судно со 107 мигрантами на борту

Судно, на борту которого находились 107 мигрантов, затонуло примерно в 48 километрах от побережья Ливии, сообщает РБК со ссылкой на издание Ansa.

"По его информации, спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми", - говорится в сообщении.

Эту информацию агентству Associated Press подтвердил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.

Читайте такжеЗа год в Средиземном море утонули 5 тысяч мигрантов - ООН

Спасательная операция, как отмечает Ansa, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько единиц флота, а также самолет и вертолет. Работу спасателей в зоне бедствия, как уточняет издание, на данный момент затрудняют очень плохие погодные условия.

Как пишет издание со ссылкой на данные Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тысяча человек, большинство из них были из Нигерии.