У берегов Ливии затонуло судно со 107 мигрантами на борту
Спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми.
Судно, на борту которого находились 107 мигрантов, затонуло примерно в 48 километрах от побережья Ливии, сообщает РБК со ссылкой на издание Ansa.
"По его информации, спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми", - говорится в сообщении.
Эту информацию агентству Associated Press подтвердил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.
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Спасательная операция, как отмечает Ansa, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько единиц флота, а также самолет и вертолет. Работу спасателей в зоне бедствия, как уточняет издание, на данный момент затрудняют очень плохие погодные условия.
Как пишет издание со ссылкой на данные Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тысяча человек, большинство из них были из Нигерии.