Турция построила стену длиной 330 километров на границе с Сирией и Ираком

Как передает агентство Анадолу, о завершении работ сообщили в Генштабе Турции.

Еще на отрезке южной границы протяженностью 191 км созданы ограждения из колючей проволоки.

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"Благодаря предпринятым мерам за последний год предотвращено 57 186 попыток незаконного пересечения границы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны 424 641 человек, в числе которых граждане 74 стран мира. Большинство нарушителей – сирийцы (390 336 человек)", - говорится в сообщении.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке ИГИЛ, по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.

Благодаря операции «Щит Евфрата» турецко-сирийская граница была во многом очищена от террористов ИГИЛ. После 24 августа 2016 года, когда начался «Щит Евфрата», число обстрелов с направления приграничных сирийских территорий, некогда подконтрольных террористам ИГИЛ, уменьшилось в три раза.