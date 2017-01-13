В Еврокомиссии рассказали о влиянии санкций против России на экономику ЕС

В Еврокомиссии объяснили, какое влияние оказывают введенные Евросоюзом санкции против России, в связи с вооруженной агрессией в Украине, на экономику ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич на пресс-конференции в Брюсселе, передает Европейская правда.

По ее словам, влияние санкций ЕС против РФ минимальное для экономики стран-членов.

"Эти меры, конечно, не новые, они уже действуют некоторое время. Последний раз мероприятия продолжались в декабре прошлого года. Относительно конкретного влияния я могу сказать, что оно является минимальным на экономики стран-членов", - сказала Косьянчич.

Как сообщал УНИАН, Россия может отменить контрсанкции. Об этом сегодня заявил вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Шувалов не исключил, что Кремль отменит контрсанкции 31 декабря 2017 года. Впрочем, как он отметил, это станет возможным в случае «потепления в отношениях с Западом».

"Наверное, пришло время понимать, что санкции и контрсанкции скоро прекратят свое действие", - заявил Шувалов.

В то же время, комментируя вопрос относительно санкций против России, он заявил: «ко мне это пришло как данность, как и контрсанкции».