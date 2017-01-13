Сенат США разрешил генералу Мэттису претендовать на пост главы Пентагона

81 сенатор проголосовал за такое решение, 17 были против, передает Би-Би-Си.

Исключение из закона, которое сделал сенат, также поддержал профильный комитет палаты представителей. Теперь голосование по этому вопросу должно состояться в палате в целом.

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Закон позволяет бывшим военным занимать пост министра обороны не раньше, чем через семь лет после увольнения из вооруженных. Исключения из этой нормы возможны лишь по специальному решению конгресса.

Мэттис уволился из Корпуса морской пехоты лишь около четырех лет назад в звании генерала.

Ранее УНИАН сообщал, что Избранный президент Дональд Трамп официально заявил о намерении назначить на пост главы Пентагона генерала-морпеха в отставке Джеймса Мэттиса по прозвищу "Бешеный пес".

В случае назначения на пост министра обороны Мэттис станет первым кадровым военнослужащим во главе Пентагона более чем за полвека.