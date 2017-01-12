У Путина выразили свои надежды относительно отношений с Трампом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин своими действиями и в своих заявлениях четко и недвусмысленно демонстрирует готовность уважать наших партнеров. Но это уважение может быть только взаимным, односторонним оно быть не может», - подчеркнул он.

Песков отметил, что взаимного уважения в отношениях РФ и США должно быть «гораздо больше».

«Действительно в Москве надеются, что наши президенты поладят, по крайней мере господин Трамп говорил о готовности вести диалог. Это не значит, что это готовность согласиться во всем друг с другом, вряд ли это возможно, и такого в Москве не ожидают, но вести диалог – это то, на что можно надеяться и позволит нам искать выход из многих сложных ситуаций», - добавил пресс-секретарь российского президента.

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Как сообщал УНИАН, 11 января Трамп заявил, что России нужно дать шанс для улучшения отношений с США.

«Если Путину нравится Дональд Трамп, я считаю это активом, а не пассивом. На самом деле, потому что у нас ужасные отношения с Россией. Россия может действительно помогать нам бороться с ИГ, которое сейчас является главной угрозой... Я не знаю, как у меня будут складываться отношения с Путиным. Надеюсь, что будут. Но также велик шанс, что этого не случится», - отметил Трамп.

«Вы думаете, что Хиллари более жестко относилась бы к Путину, чем я?» - добавил Трамп.