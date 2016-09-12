Бывшего фельдшера "Аушвица" судят за соучастие в убийстве почти 4 тысяч человек

Зафке Убер работал в нацистском лагере смерти "Аушвиц" фельдшером, теперь его судят за соучастие в массовом убийстве. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Эспрессо".

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О Зафке Убере известно, что он работал фельдшером в Освенциме с 15 августа по 14 сентября в 1944 году. Предъявлено обвинение в соучастии в убийстве по меньшей мере 3 681 человека.

В течение этого месяца в лагерь прибыли не менее 14 поездов с заключенными из таких городов как Лион, Вена и Вестерборк в Нидерландах.

Это дело должно стать последним относительно тех, кого обвиняют в Холокосте.

Напомним, в июне УНИАН сообщал, что в Германии к пяти годам тюрьмы приговорили 94-летнего бывшего охранника "Аушвица".