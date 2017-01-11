В Иране подозреваемый вышел под залог и убил шесть человек

Сначала он зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата, пишет Русская служба BBC.

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Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей.

Сейчас полиция разыскивает преступника.