В Иране подозреваемый вышел под залог и убил шесть человек
21:33, 11 января 2017Мир
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Подозреваемый в совершении убийства и выпущенный под залог житель иранского города Эрак убил шесть человек, имеющих отношение к его аресту.
Сейчас полиция разыскивает преступника / ombudsman.gov.ua
Сначала он зашел в дом полицейского, который его арестовывал, и застрелил его самого, а также его мать, сестру и брата, пишет Русская служба BBC.
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Затем он пошел в дом человека, в убийстве которого его обвинили, и там убил его родителей.
Сейчас полиция разыскивает преступника.
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