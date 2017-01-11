Трамп заявил о передаче своего бизнеса старшим сыновьям

Об этом он сказал на первой пресс-конференции для журналистов после избрания президентом США.

"То, что я собираюсь осуществить, заключается в том, что оба моих сына, которые присутствуют здесь сейчас, Дон и Эрик, будут руководить компанией, и они будут руководить ею очень профессионально", - подчеркнул Трамп.

При этом он заверил, что сыновья не будут обсуждать с ним управление бизнесом.

"Я не собираюсь делать этого. Они не будут это со мной обсуждать", - сказал Трамп.

Также избранный президент отметил, что многие документы, которые касаются бизнеса и под которыми он поставил свои подписи, адвокат должным образом передаст Дону и Эрику.

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В то же время Трамп подчеркнул, что мог бы лично одновременно управлять собственным бизнесом и возглавлять страну, но не будет этого делать.

Трамп является президентом строительного конгломерата Trump Organization и основателем компании Trump Entertainment Resorts, специализирующейся на игорном и гостиничном бизнесе. В 1996-2015 годах был владельцем конкурса красоты "Мисс США".

В рейтинге журнала Forbes в 2016 году состояние Трампа оценивается в 3,7 млрд долларов (113-е место в рейтинге США).