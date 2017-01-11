Администрация Обамы по сути создала ИГИЛ - Трамп

Об этом заявил избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей первой пресс-конференции после выборов.

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"Эта администрация по сути создала ИГИЛ, уйдя не вовремя оттуда (Ближнего Востока - УНИАН). Вследствии чего этот вакуум (ИГИЛ) создался там", - сказал Трамп, комментируя дальнейшие отношения с Путиным.

По его словам, улучшения отношений США и РФ поможет борьбе с боевиками ИГИЛ.