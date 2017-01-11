Первая большая пресс-конференция Дональда Трампа (событие завершено)

Это первая пресс-конференция Трампа после того, как Барак Обама ушел с поста президента США.

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Напомним, Обама 10 января (11 января по киевскому времени) выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам в качестве президента США.

20 января он передаст полномочия главы государства Трампу.

Как сообщал УНИАН, победа Трампа на выборах в США стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом его победы в этом штате он набрал более 270 голосов, необходимых для победы.