В Петербурге прошла дерзкая акция против передачи Исаакиевского собора РПЦ

Один из активистов рассказал в Twitter, что планировалось вывесить фразу из трех частей, полный текст которой гласил "Слава богу не РПЦ", передает Русская служба Би-би-си.

Однако, как утверждает автор снимков, провести акцию полностью помешала полиция, заранее подготовившаяся к пресечению мероприятия. В итоге активисты сумели вывесить на колоннаде только один баннер с последней частью фразы.

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После этого, как сообщается, полиция все же сорвала акцию и отобрала у ее участников баннеры, но задерживать никого не стала. Уточняется, что активисты состоят в движении "Весна", которое называет своей целью борьбу за свободу и равноправие.

В полиции подвердили, что ее сотрудники прервали акцию. "К собору пришла группа граждан с баннерами. Неподалеку находился наряд полиции. Полицейские попросили данных граждан оставить баннеры. Не разместив баннеры на соборе, активисты оставили их и удалились", - сказал представитель пресс-службы регионального управления МВД.

Решение передать Русской православной церкви Исаакиевский собор, принадлежащий сейчас властям Петербурга, 10 января огласил губернатор города Георгий Полтавченко. Он пообещал, что после передачи музей сохранит свою нынешнюю "музейно-просветительскую функцию".

Тем не менее многие жители города такой шаг властей восприняли крайне негативно. На сайте Change.org появилась петиция к руководству Петербурга с требованием отменить принятое решение. К настоящему времени ее подписали чуть более 100 тысяч человек.

Историк Лев Лурье в своей статье предположил, что передача Исаакиевского собора может запустить масштабный процесс возвращения РПЦ утраченного ею после октябрьской революции 1917 года имущества.