Эмоциональное прощание Обамы (фотогалерея)
12:33, 11 января 2017Мир
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Барак Обама 10 января выступил в Чикаго с прощальной речью к американцам в качестве президента США.
Барак Обама и Джо Байден / REUTERS
"Америка стала лучшей, более сильной страной, чем это было, когда мы начинали", - отметил Обама.
В конце речи, выражая благодарность своей жене, он не смог сдержать слезы.
В зале собрались около 20 тысяч человек. Обама обнялся с некоторыми из них, а также со своей супругой Мишель и вице-президентом Джо Байденом.
Первый темнокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году.
Его преемник, республиканец Дональд Трамп, уже обещал отменить некоторые реформы Обамы. 20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.
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