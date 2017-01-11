Эмоциональное прощание Обамы (фотогалерея)

"Америка стала лучшей, более сильной страной, чем это было, когда мы начинали", - отметил Обама.

В конце речи, выражая благодарность своей жене, он не смог сдержать слезы.

В зале собрались около 20 тысяч человек. Обама обнялся с некоторыми из них, а также со своей супругой Мишель и вице-президентом Джо Байденом.

Первый темнокожий президент США, которому сейчас 55 лет, был избран на пост в 2008 году.

Его преемник, республиканец Дональд Трамп, уже обещал отменить некоторые реформы Обамы. 20 января 2017 года избранный президент принесет присягу и официально вступит в должность.