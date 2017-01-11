Эксперт озвучил прогноз по выводу российских войск из Сирии

Такое мнение он высказал в комментарии "Апострофу".

"Никакого вывода не будет. Есть тактические решения, которые были неизбежны: "Кузнецов" точно должен был "уйти" домой к февралю, что бы там ни случилось, потому что у него уже ресурс был исчерпан полностью", - говорит эксперт.

При этом Фельгенгауэр подчеркнул, что в развертывании авианосца не было смысла, как и в походе к сирийским берегам крейсера "Петр Великий": "Это просто была пиар-акция, которая, правда, вышла боком, потому что потеряли два самолета".

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Также он предположил, что РФ может отозвать часть ударной авиагруппы. Правда причиной эксперт называет не перемирие, а период зимних пыльных бурь, который наступил в Сирии. По его словам, во время этого периода техника сильно страдает, потому ее нет смысла держать там.

"Для того чтобы Россия ушла из Сирии, должно что-то серьезное произойти: смена режима, например, или очень серьезное военное поражение", – подчеркнул Фельгенгауэр.

Напомним, 29 декабря 2016 года Путин согласился с предложением российского Минобороны сократить военное присутствие РФ в Сирии.