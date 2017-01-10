Генсек ООН призывает изменить подход к поддержанию мира и безопасности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время дебатов в Совете безопасности ООН по предотвращению конфликтов и поддержанию мира.

«Основная задача на сегодня заключается в том, чтоб внести необходимые поправки в нашу культуру, стратегию, структуры и операции. Мы должны провести реконфигурацию нашего подхода к миру и безопасности», - заявил он.

По его словам, на протяжении десятилетий подход Совбеза ООН характеризовался реагированием на конфликты.

«В будущем мы должны заниматься более активно их предотвращением и сохранением мира. Я начал реформы для того, чтоб этого добиться», - заявил он.

Читайте такжеПосле инаугурации Трамп потребует реформирования ООН

«Я приступил к изменению процесса принятия решения в секретариате, создан новый исполнительный комитет, который повысит наш потенциал всех компонентов ООН в рамках нового видения. Я назначил специального советника по политическим вопросам: его главная задача заключается в том, чтоб изучить потенциал ООН в области предотвращения и создать комплексный подход для раннего оповещения и принятия действий», - рассказал Гутерриш.

«Это позволит нам увязать реформу архитектуру мира и безопасности с реформой системы развития ООН. При этом мы будем уважать конкретную сферу Совета безопасности и Генеральной ассамблеи», - резюмировал генсек ООН.