В Южной Корее создадут отряд, который сможет исполнить приказ о ликвидации Ким Чен Ына - СМИ

Об этом рассказали военные источники агентства Yonhap, передает LB.ua.

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Бригада, численность которой от одной до двух тысяч человек, будет подчиняться командованию Южной Кореи, она должна быть сформирована в 2017 году, уточнил собеседник агентства. В создании подразделения будут участвовать американские военные.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября Совет безопасности ООН ужесточил целевые и секторальные санкции против Корейской народно-демократической республики (КНДР) в связи с продолжением незаконной ядерной деятельности и в ответ на ядерное испытание, которое состоялось 9 сентября 2016 года.