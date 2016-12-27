Суд в Турции запретил местным СМИ освещать убийство российского посла

Об этом пишет republic.ru со ссылкой на CNN Turk.

В частности, вводится запрет на публикацию какой-либо информации до тех пор, пока не завершится расследование.

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По данным телеканала такая мера необходима для того, чтобы не препятствовать «здоровому» ходу следствия.

Как сообщал УНИАН, Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года. После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.

20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выдвигает эту версию.