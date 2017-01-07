В Турции задержали россиян, ехавших воевать в Сирию

Турецкие спецслужбы задержали группу уроженцев Чечни, направлявшихся в Сирию для участия в боях на стороне террористов, сообщает РБК.

"Четыре чеченца были задержаны в провинции Мерсин. С фальшивыми документами они пытались добраться до границы с Сирией, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне "Исламского государства", - говорится в сообщении.

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По решению суда задержанные арестованы.

Власти России не раз указывали, что в Сирии есть чеченцы, которые воюют как на стороне "Исламского государства", так и против него. В начале 2016 года российское телевидение показало сюжет о подготовке под селом Центарой в Чечне бойцов спецназа, которые смогут сражаться против террористов в его тылу.

В июле прошлого года к югу от Мосула был убит один из лидеров воюющих на стороне ИГ чеченцев Абу Умар аш-Шишани. Его смерть подтвердили сами боевики.