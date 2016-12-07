Чеченских военных отправили в Сирию: журналисты узнали подробности (видео)

Об этом пишет Дождь со ссылкой на собеседника, близкого к руководству Чеченской республики, и родственника одного из контрактников, который служит в Чечне.

Читайте такжеРоссия за месяц отправила в помощь Асаду три тысячи наемников - наблюдатели

Так, последний сообщил, что на прошлой неделе всем служащим объявили: в ближайшие дни некоторых из них командируют в Сирию.

Собеседник, близкий к руководству республики, подтвердил подлинность появившегося ранее в социальных сетях видео с военной базы Ханкала неподалеку от Грозного. На нем видны говорящие на чеченском языке солдаты, которых духовенство благословляет на участие в сирийской операции. По словам собеседника, на записи запечатлены представители военной полиции.

Среди военных был муфтий Чечни Салах Межиев, который приехал поддержать отправляющихся на войну чеченцев.

Журналистам удалось получить аудиозапись части выступления Межиева, записанную одним из военнослужащих. Согласно записи, муфтий заявил следующее: «[глава Чечни Рамзан] Кадыров просил [президента России Владимира] Путина отправить его туда, сказал, что он мечтает туда поехать, чтобы охранять мусульман. Клянусь Аллахом, туда поехать мечтают очень многие, начиная с нашего правителя. Люди завидуют тем, кто туда отправляется как вы. Очень многие готовы отправится туда как только им скажут. В этом нет сомнения. Вы вышли с великим делом. Сейчас мы все помолимся и попросим милости на пути войны».

Муфтий в среду не подходил к телефону. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов переадресовал в Минобороны вопрос корреспондента об отправке чеченских военных в Сирию. Получить комментарий военного ведомства не удалось.