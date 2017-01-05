Среди пострадавших от взрыва в турецком Измире украинцев нет - МИД

Украинцев среди пострадавших в результате теракта в турецком городе Измир нет.

Об этом Консульская служба МИД Украины сообщает в Twitter.

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«Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет», - сказано в сообщении.

Взрыв в #Измир'и: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет. pic.twitter.com/UHjiohFkT1 — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) January 5, 2017

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания городского суда Измира взорвался заминированный автомобиль. Погибли сотрудник полиции и сотрудник суда. Ранены семеро, в том числе трое сотрудников полиции.

Турецкие власти считают ответственной за теракт в Измире «Рабочую партию Курдистана».