Стрельба в ресторане в Стамбуле: двое раненых

В Стамбуле неизвестный открыл стрельбу в одном из ресторанов в районе Фатих, предварительно двое человек были ранены, сообщает Новое время.

Позже стало известно, что до стрельбы могут быть причастны двое мужчин. Правоохранители расценивают нападение как единичный случай.

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Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь вооруженный неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Стамбула.

Мужчина, одетый как Санта-Клаус, застрелил полицейского и гражданского у входа в клуб, после чего ворвался в помещение и открыл стрельбу.

В результате нападения погибли 39 человек и еще не менее сорока получили ранения. По данным МИД Украины, украинцев среди погибших нет.