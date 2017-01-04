В Китае мужчина с ножом напал на детсад и ранил 11 детей

17:56, 04 января 2017
Мир
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На юге Китая мужчина с ножом перелез через стену детского сада и атаковал группу детей.

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

В результате инцидента ранения получили 11 детей. Сейчас все пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Подозреваемый был задержан полицией и инцидент расследуется.

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Отмечается, что хотя насильственные преступления – это редкость в Китае, по сравнению со многими другими странами, в последние годы там произошла серия нападений ориентированных на детей.

Ранее в Бельгии мужчина совершил нападение на полицейских.

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Теги: #Китай