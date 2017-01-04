В турецком Измире за нападение на ночной клуб в Стамбуле задержали около 40 человек - СМИ

Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на информационное агентство Doğan.

Утверждается, что эти лица имеют отношение к "Исламскому государству" и якобы связаны с расстрелом людей в ночном клубе Reina, расположенном в Стамбуле. Они были задержаны 4 января в Эгейском регионе Турции.

Среди задержанных двадцать детей - девять мальчиков и 11 девочек, происхождением в основном из Восточного Туркестана, Дагестана и Кыргызстана.

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Ранее полиция задержала 27 человек, в том числе членов трех семей в районе Измира Буджа, которые якобы связаны с нападающим на ночной клуб.

Полицейские подразделения сначала провели поисковые операции по нескольким адресам в центрально-анатолийской провинции Конья, чтобы задержать подозреваемые семьи, но не нашли ни одного человека по этим адресам.

Причастные к нападению лица, по сообщениям, бежали в район Буджа в Измире 15 дней тому назад.

Как сообщал УНИАН, последний теракт в Турции произошел в Стамбуле в новогоднюю ночь. В результате стрельбы в ночном клубе Reina погибли 39 человек, из них 16 - иностранные граждане. Ранены 69 человек. Ночной клуб Reina - один из крупнейших в Стамбуле - расположен в историческом районе города Ортакей. На момент атаки в нем находились более 500 человек.

ЕС, США и НАТО резко осудили нападение на ночной клуб.