Политолог оценил возможность ухода Путина от власти в России

Об этом рассказал российский политолог Валерий Соловей в интервью Радио Свобода.

"Сейчас Владимир Путин собирается баллотироваться, но есть обстоятельства, которые не под силу перебороть даже ему, и если эти обстоятельства проявятся, то он на выборы не пойдет, пойдет другой человек", - считает он.

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По словам политолога, планы президента Путина будут понятны на рубеже лета – осени 2017 года.

"Тем более он выглядит человеком, который устал от власти и тяготится ею, – это было заметно даже на пресс-конференции. Это не означает, конечно, его готовности отказаться от власти, но то, что он тяготится ее публично-ритуальной стороной, мне кажется очевидным. У него вызывает раздражение необходимость таких ритуалов", - убежден Соловей.