В ЦИК России поставили точку в вопросе досрочных президентских выборов

По словам Памфиловой, ей надоело "как попугаю" без конца опровергать сообщения о досрочных выборах, передает Радио Свобода.

Она подчеркнула, что голосование состоится в определенное законом время – в марте 2018 года.

Предположение о переносе выборов в России начали обсуждать в российских СМИ в сентябре в связи с запланированным в проекте бюджета на 2017 год выделением 15 миллиардов рублей для Центризбиркома. Тогда Памфилова опровергла эти слухи. Сообщения о досрочных выборах неоднократно опровергали и в Кремле.

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Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что еще не решил, будет ли он вновь баллотироваться на пост главы государства.

В середине ноября источники российского телеканала «Дождь» сообщали, что в Кремле обсуждали план провести выборы президента России в марте 2018 года, когда официально закончится срок полномочий Владимира Путина, а на год раньше – весной 2017 года. Однако от этой идеи якобы отказались после победы Дональда Трампа на выборах президента США.