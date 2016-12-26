Генерал США прогнозирует разгром боевиков ИГИЛ в течение двух лет: "остатки" рассеются в пустыне

Об этом он рассказал порталу Daily Beast.

По мнению американского генерала, одолеть боевиков в их столицах - иракском Мосуле и сирийской Ракке - получится не раньше 2018 года. При этом вероятно, что после этого остатки группировки переместятся в пустыни между Сирией и Ираком.

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Таунсенд также назвал «удивительно дисциплинированными» союзниками формирования ополченцев в Ираке, в числе которых и шиитские группы, поддерживаемые Ираном.

Ранее в США заявили о ликвидации 50 тысяч террористов ИГ за два года.