В Нидерландах бездомные будут принимать милостыню с банковских карт

Об этом сообщает издание Stock News.

Разработчики считают, что рост популярности безналичных платежей сделал жизнь бездомных труднее. Поскольку прохожие зачастую не имеют при себе наличных, заработать попрошайничеством стало почти невозможно.

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Куртка со встроенным платежным терминалом решает эту проблему. Чтобы пожертвовать 1 евро, достаточно на несколько секунд поднести к груди ее обладателя бесконтактную банковскую карту.

Собранные деньги уходят на счет центра помощи бездомным. Предполагается, что его сотрудники проследят за разумной тратой средств и не позволят спустить весь заработок на алкоголь или наркотики.

Агентство изготовило несколько прототипов куртки и раздало их амстердамским бездомным. Если испытания завершатся успешно, то проект может быть расширен.