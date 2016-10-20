Во Львове умер знаменитый бездомный

Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

Как пишет Zaxid.net, Гиленко занимался продажей журнала «Просто неба» с 2009 года, являясь активным участником этого проекта. Это социально-культурный журнал, имеющий целью помощь бездомным. Его распространением занимаются исключительно бездомные.

Владимир Гиленко ранее работал на львовском заводе «Микроприбор». После того, как провел шесть лет в Киеве без жилья, в 2008 году вернулся во Львов. Год работал кочегаром в санатории. Был трижды женат.

Владимир Гиленко также стал героем одного из промороликов о Львове, которые были сняты к 760-летию Львова в рамках проекта «760 лет – 760 историй».