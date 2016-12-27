Во Франции состоялся рождественский заплыв "моржей" (фоторепортаж)

По традиции участники заплыва облачились в купальные костюмы специального рождественского фасона - красного цвета и с белой меховой оторочкой.

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Сильные волны не позволили пловцам удалиться от берега, тем не менее, купальщики старались как можно дольше продержаться в воде.

Как сообщал УНИАН, в Одесском заливе, в Черном море, почти на 20-метровой глубине дайверы установили новогоднюю елку.

Полутораметровую сосну в выходные установили в центре Одесского залива (более 5 км от берега), рядом с румынским судном Sulina, затонувшем здесь в 1942 году в результате атаки советской подводной лодки.

Сосну украсили специально подготовленными игрушками и светодиодными гирляндами. Нарядившись в новогодних сказочных персонажей, в том числе, в зайца, Деда Мороза и Снегурочку, дайверы под водой, возле елки, «водили хоровод и встретили Рождество».