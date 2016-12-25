Папа Римский: праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире

Папа Римский Франциск заявил, что праздник Рождества сейчас стал заложником материализма в мире.

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Об этом глава католической церкви сказал во время рождественской проповеди в базилике Святого Петра в Ватикане в субботний сочельник, передает Радио Свобода.

«Сегодня можно встретить то самое безразличие, когда Рождество становится праздником, в котором главными лицами вместо Него (Иисуса Христа) становимся мы. Когда огни торговли затеняют Божий свет, когда мы переживаем из-за подарков, но остаемся бесчувственными к отброшенным за борт общественной жизни. Этот дух светскости пленил наше Рождество – надо освободить его», – сказал понтифик.

Папа Франциск призвал человечество вспомнить, как о «Дитяти в яслях», и тех детях, которые сейчас находятся «в подвальных хранилищах, прячась от бомбежек, на тротуарах больших городов, на дне перегруженных мигрантами лодок».

«Пусть станут для нас вызовом дети, которым не позволяют родиться, которые плачут, потому что никто не утоляет их голод, которые держат в руках не игрушки, а оружие», – отметил понтифик.

На службе в базилике Святого Петра в Ватикане присутствовали около 10 тысяч верующих. В то же время тысячи других, которые не смогли попасть внутрь, стояли на площади Святого Петра и смотрели литургию с больших экранов.

Сегодня, 25 декабря, в день Рождества, папа Франциск с центрального балкона базилики Святого Петра произнесет благословение верующим и традиционное послание Urbi et Orbi («Городу и миру»).