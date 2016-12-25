Папа Римский отслужил рождественскую мессу

Папа Римский Франциск отслужил в Ватикане мессу в честь Рождества. По словам Франциска, Рождество "стало заложником материализма", в связи с чем он призвал всех к скромности и смирению в период рождественских праздников, сообщает Би-би-си.

Также он упомянул в своей речи людей, страдающих от голода, мигрантов, которым приходится сталкиваться со многими опасностями на пути в Европу, а также тех, кому пришлось пережить обстрелы таких сирийских городов как Алеппо.

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Служба проводилась при повышенных мерах безопасности. На входе в собор Святого Петра были установлены металлодетекторы. Многие присутствующие чувствовали себя некомфортно из-за недавних нападений исламистов в Европе.

С рождественской мессы начинается целая серия мероприятий с участием понтифика, посвященных Рождеству. Так, в воскресенье в полдень он обратится с балкона собора Святого Петра ко всем католикам мира.