Захват ливийского лайнера: СМИ узнали требования угонщиков

Об этом новостной портал "Эль-Биляд" узнал от ливийских источников, сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт, к взлетно-посадочной полосе подъехали несколько машин с военными. Власти сообщили о переговорах с захватчиками.

Как сообщал УНИАН, угнанный неизвестными ливийский лайнер приземлился в аэропорту Мальты.

На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.