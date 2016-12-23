Захват ливийского лайнера: СМИ узнали требования угонщиков
14:22, 23 декабря 2016Мир
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Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке "Аль-Фатих аль-Джадид" и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.
Угнанный ливийский лайнер стоит на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Мальты / REUTERS
Об этом новостной портал "Эль-Биляд" узнал от ливийских источников, сообщает РИА Новости.
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Отмечается, что сейчас аэропорт закрыт, к взлетно-посадочной полосе подъехали несколько машин с военными. Власти сообщили о переговорах с захватчиками.
Как сообщал УНИАН, угнанный неизвестными ливийский лайнер приземлился в аэропорту Мальты.
На борту самолета, следовавшего из ливийского города Себа в Триполи, находятся 118 человек.
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Новость в сюжете: Угон ливийского лайнера